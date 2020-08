El conjunto británico confirmó la incorporación en su página web señalando que el jugador llegará en condición de préstamo con opción de compra.

Silva, que perdió la final de la Champions League con el París Saint-Germain frente al Bayern Múnich de Alemania en un encuentro que terminó 1-0, afrontará con su nuevo club las competencias locales y la propia Champions desde la fase de grupos.

Además, el zaguero se encontrará con el entrenador Frank Lampard y con figuras de la talla de los franceses N’Golo Kanté y Oliver Giroud.

Este es el séptimo club en la carrera de Silva, que ya pasó por elencos como Juventude y Fuminense, ambos de su país; así como por el Porto de Portugal, Dinamo Moscú de Rusia y Milan de Italia, con los que no ha ganado ningún título internacional.

Así lo presentó el Chesea en sus redes sociales:

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020