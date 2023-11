El momento deportivo de la Selección de Brasil no es nada sencillo, pues de los últimos tres compromisos que jugó, empató uno y perdió dos, por lo que los aficionados no están contentos con el rendimiento y el juego contra Argentina el próximo martes será clave para determinar el futuro de la selección pentacampeona del mundo.

Además de estos resultados adversos, el técnico Fernando Diniz, quien hace poco fue campeón de la Copa Libertadores con Fluminense, tampoco ha contado con suerte, ya que para esta fecha Fifa, por ejemplo, contó con varias bajas de jugadores que suelen ser titulares tanto en la Selección como en sus clubes, como el caso de Casemiro, Ederson, Neymar y más.

Ahora, el problema para el técnico se creció, ya que sumadas a esa cantidad de bajas, su principal figura, Vinicius Junior, jugador del Real Madrid de España, también se lesionó en el compromiso contra Colombia y tendrá que viajar de inmediato a Madrid para comenzar con el proceso de recuperación, según informó el periodista Fabrizio Romano.

🚨⚪️ Vinicius Junior leaves Brazil NT camp with immediate effect due to muscle injury after medical tests made today.

✈️ Understand Vini will travel back to Madrid already tonight to be assessed.

Told feeling is that this injury is bit less serious than last one. pic.twitter.com/xrLv2D3SGY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2023