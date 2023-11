La norma indica que los equipos visitantes no pueden montar su propia zona de prensa con sus patrocinadores, esta debe ser la establecida por la organización local, en este caso la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, al impedirlo, se presentó la pelea que ya se ha vuelto viral en las redes sociales.

“¡Gran pelea en la sala de prensa de Barranquilla post partido! Parece una disputa sobre dónde debería estar Brasil. Su prensa se calentó muy rápidamente. Golpes lanzados, insultos y personal de la Federación involucrado”, escribió en su cuenta de X el periodista británico Carl Worswick, quien cubre el fútbol colombiano y quien compartió el video en sus redes.

Entre los comentarios a su publicación, algunas personas intentaron dar explicaciones:

“Es muy sencillo, cuando usted juega de visitante usted hace la rueda de prensa en donde el local ya tiene todo planeado y salen los patrocinadores del local. Pero los de Brasil ya tenían un stand listo para la rueda de prensa de ellos y eso no está permitido”, se lee en uno de los comentarios.

Huge punch-up in the Barranquilla press room post match!

Seems like a squabble about where Brazil should do their presser got heated very quickly. Punches thrown, pigs called in, Federation staff involved. pic.twitter.com/QrJCDqDF7E

— Carl Worswick (@cworswick) November 17, 2023