Desde sus redes sociales, Iván Mejía cargó tintas luego de que la Selección Colombia le ganara por primera vez en la historia de la Eliminatoria a Brasil.

Inicialmente, el periodista celebró la victoria, que tuvo como gran figura a Luis Díaz, delantero que le dio vuelta al, marcador con un doblete sobre el final del encuentro y le dedicó sus conquistas a su papá.

Sin embargo, no todo fue bueno para él y le lanzó su varillazo a Rafael Santos Borré, delantero que siempre es titular con el seleccionador Néstor Lorenzo.

En 2 publicaciones seguidas, el periodista rechazó la presencia del atacante del Werder Bremen en el combinado tricolor.

“Borré no debe ser titular”, manifestó.

Y argumentó: “El dominio colombiano en algunos pasajes es completamente estéril porque Borré parece que no llegó al partido”.

Ahora, este martes 21 de noviembre, el seleccionado colombiano deberá visitar a Paraguay en Asunción a las 6 de la tarde.

Acá, las publicaciones de Iván Mejía:

Buen segundo tiempo y justa victoria colombiana conLucho en plan “monstruo”. Brasil se quedó físicamente, Sinisterra jugó muy bien y Colombia se apuntó un magnífico triunfo. Buenos cambios de Lorenzo . Comprobado , Borre no debe ser titular.

El dominio colombiano en algunos pasajes es completamente estéril porque Borre parece que no llego al partido. No merecen ir perdiendo pero a Brasil no se le pueden regalar espacios y el gol fue un regalo. A ver si Lorenzo mete mano en la formación.

— Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) November 17, 2023