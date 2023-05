A través de un video que la deportista compartió por su red social de Instagram, contó a sus fieles seguidores una situación “muy incómoda” que vivió en pleno vuelo.

Valencia explicó que gracias a sus demostraciones en campos internacionales, una marca comercial le realizó una invitación especial que consistía en un viaje en clase Premium. Sin embargo, como dijo ella, “Desde que salí de Colombia ha sido raro”.

(Vea también: ‘Canelo’ Álvarez no pudo noquear a John Ryder, pero ganó la pelea; memes no lo perdonaron)

Según la campeona, fue víctima de un claro caso de clasismo, ya que no le creían que tenía acceso a dicha clase preferencial. La razón por la que ella considera que “le hicieron el feo” fue por su ropa casual y sencilla que llevaba puesta.

“Ustedes como me ven, así visto yo, sencilla. He mostrado lo que soy realmente, yo actúo normal, pero no recibo eso mismo de las demás personas”, manifestó. “Cuando fui a entrar la persona me pidió pasaporte y el tiquete para investigar si era cierto”, agregó.

También contó que se sintió como mosco en leche porque se sentía observada, “me miraban super extraño, super raro”.

Aún así, la medallista aclaró que las azafatas y las personas que la atendieron al interior del avión la atendieron bien. Sin embargo la mala experiencia la motivó a enviar una reflexión a los internautas sobre las apariencias, “he visto personas que visten muy sencillo y tienen mucho dinero que no aparentan, la forma de vestir no hace más ni menos que nadie, yo seguiré usando lo que me hace sentir cómoda, seguiré siendo la misma persona”, así finalizó el clip.

Lee También

En otra ocasión, Valencia fue víctima de personas inescrupulosas que vieron en ella la oportunidad de una jugosa estafa. Jugaron con con sus ilusiones y el sueño de comprar su casa propia en Ibagué.

Al regresar al país luego de su participación en Japón le fue informada una solicitud de desalojo que tenía que cumplir en los días siguientes. Esto por la sorprendente razón de que la persona que decía ser el dueño del inmueble no era tal. A pesar del apoyo masivo que tuvo de sus vecinos, no tuvo más remedio que desalojar y ya le había entregado 170 millones de pesos al supuesto propietario.

“Hay cosas que pasan en la vida y no son fáciles de superar. Uno, o se queda en el pasado y vive ahí sufriendo o pone eso atrás y sigue con su vida (…) Fue un golpe bajo que esa persona me haya estafado. Que me quitara mis sueños, mis ahorros, y que se haya aprovechado de la confianza que yo le di”, expresó en su momento a un medio nacional.

Aunque el sujeto ya está en la cárcel por estafa, la medallista aclaró que ese dinero no pudo recuperarlo.

Video: