“Nairo tiene aún un año más de contrato en Movistar, pero hay que preguntarle si está a gusto y si se siente respaldado”, indicó Botero con referencia a la situación que vive el corredor boyacense en la escuadra española, la cual tiene 3 jefes de filas y por tal motivo no siempre el equipo está a su servició.

Frente a este panorama, Santiago Botero le sugirió salir de Movistar: “Muchas veces los cambios de aire son beneficioso cuando llevas muchos años en un equipo y más cuando no te están aportando para triunfos de mayor importancia”.

“Yo lo hice en el equipo Kelme, fue un impulso cuando me dijeron que valía más la victoria de un español que una mía. Las decisiones hay que tomarlas”, agregó.

“La carrera de un ciclista es muy corta y no hay que quedarse en un equipo solo por por agradecimiento”, enfatizó.

Luego aclaró que no está diciendo que Quintana deba irse por obligación de Movistar, pero le recomendó que siente su posición: “Tiene que hablar, uno no puede quedarse callado o intimidado por no estar en tu país, lo hablo por experiencia propia. Él tiene que decir y pedir de buena manera lo que quiere”.

“Nairo ganó un Giro de Italia, una Vuelta a España y lleva varios podios en el Tour, por eso tiene que poner condiciones y decir: ‘quiero un equipo 100 por ciento para mí’”, aseveró.

A los cometarios de Botero se sumó la mexicana Georgina Ruiz Sandoval, popularmente conocida como ‘Goga’, contando que Rigoberto Urán hizo lo mismo con el equipo Quick Step cuando no se sintió respaldado, por eso se fue.

Además, ‘Goga’ recordó que en la primera etapa del Tour se vio que la balanza no estaba nivelada entre los 3 líderes del Movistar, pues Nairo se quedó sin apoyo cuando tuvo averías en sus ruedas, mientras que en otros días Landa y Valverde han tenido respaldo inmediato.