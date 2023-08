Junior de Barranquilla volvió a ganar después de 5 partidos consecutivos sin conseguir la victoria, pero tras los cobros desde el punto penal quedó eliminado y no logró salir del mal momento.

Pese a que la situación de Hernán Darío Gómez viene siendo cada vez más difícil al frente del equipo ‘tiburón’, esta vez la rueda de prensa posterior al encuentro fue mucho más calmada y se sintió con más pesadumbre que rabia, como en otras oportunidades.

Sin embargo, en la cancha la situación siguió siendo tensa y ‘Bolillo’ lo reconoció. “El ambiente se ve difícil porque no ganamos. Nos elimina un equipo de la B, entonces más malo el ambiente todavía”.

➕ "El ambiente se ve difícil porque no ganamos, hay hinchas que actúan normalmente, muestran su descontento porque el equipo no gana", Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, técnico de Junior.

Sin embargo, cuando le consultaron sobre su futuro al frente del cuadro atlanticense, se expresó con optimismo: “El equipo va a mejorar, yo sé que va a mejorar. Esperemos que se calmen las aguas y el equipo va a mejorar”.

Sin embargo, el adiestrador fue incluso más allá y dijo que ha enfatizado el trabajo en el futuro del equipo para 2024, reconociendo que “para entrar al octogonal [del 2023] estamos cogidos de la noche”.

“Para el año entrante va a haber un equipo muy fuerte”, añadió. “Solucionar los problemas me ha salido caro, me tocó tomar unas decisiones y el hecho de no ganar partidos se me volteó la marea por las decisiones”, comentó.