El Gobierno Nacional fue muy claro la semana pasada al indicar que una de las condiciones para que los colombianos tuvieran la oportunidad de hacer actividad física cerca a sus casas era que está totalmente prohibido el uso de los gimnasios públicos que están en algunos parques.

Sin embargo, a algunos ciudadanos no les importó la recomendación sanitaria de las autoridades y quedaron expuestos por un video grabado por un periodista, que se está viralizando en Twitter con bastantes críticas a las personas que aparecen allí.

En las imágenes se aprecian no uno o dos personas, sino decenas. Los irresponsables se concentraron en las diferentes máquinas de uno de los parques de Bogotá y varios lo hicieron sin usar tapabocas, otro de los elementos que es obligatorio para todas las personas que quieran hacer ejercicio.

En la capital del país los ciudadanos pueden realizar actividad física todos los días entre 6:00 a.m. y 10:00 a.m. Sin embargo, no podrán separarse a más de un kilómetro de sus hogares.

Este es el video en el que queda en evidencia la irresponsabilidad de algunos ciudadanos este lunes: