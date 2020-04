green

El ministro de Salud habló con Vicky Dávila del tema y no quiso entrar en detalles sobre los tiempos que podría tardarse el regreso de las competencias profesionales en Colombia, pero sí manifestó que es complicado que se lleve a cabo con aglomeraciones porque eso va en contra de la contención de la epidemia de coronavirus.

En la respuesta que le dio a Dávila, Ruíz no habló de Colombia en específico, sino que hizo referencia a “muchos países”. Además, en su declaración no quedó claro si él hacía referencia a la posibilidad de que los hinchas puedan volver a los estadios del país o al regreso de los partidos profesionales, así fueran a puerta cerrada.

“Me la pones muy difícil porque es echarme a todos los hinchas encima. No es que no va a haber fútbol, sino que el solo hecho de las aglomeraciones, la cercanía que maneja el fútbol, es complejo para la contención de la epidemia. Tristemente, este año pasará la historia en muchos países del mundo como el año del no fútbol”, declaró el ministro de Salud.

Lo dicho por el miembro del Gobierno no es categórico para concluir que el fútbol colombiano no se volverá a jugar este año. Hace unos días el propio presidente Iván Duque y el ministerio del Deporte confirmaron que solo hasta que se acabe la emergencia sanitaria en Colombia, el próximo 30 de mayo, se revisará con profundidad de qué manera podría reanudarse el balompié nacional, o si en definitiva se cancela por este año.

Por más que los aficionados quieran tener certeza de qué pasará con el fútbol en Colombia, las respuestas solo llegarán hasta dentro de varias semanas más.