Los problemas para Sebastián Villa no paran y, la verdad, nadie tiene más culpa que el mismo futbolista. Luego de ser declarado culpable por violencia de género en Argentina por la denuncia de agresión que le puso su expareja Daniela Cortés en 2020, el jugador ha tenido momentos complicados.

Desde entonces, Boca Juniors decidió alejar al colombiano del grupo principal y por eso no ha vuelto a jugar ningún partido oficial ni a entrenar a la par de sus compañeros. Esa fue una decisión que no le gustó a Villa y luego de que intimó a la institución para que lo dejaran volver, todo se ha vuelto aún más tormentoso.

El equipo le permitió entrenar, pero sólo. Ante esto, Villa dijo que si no lo reintegraban al equipo, él rescindiría su contrato y podría negociar con otra institución como un agente libre y eso hizo al final.

🚨[EXCLUSIVO] Sebastián Villa dio por rescindido su contrato con Boca y dejará de irse a entrenar. Adujo que no lo reincorporaron con el grupo y que no le permitieron jugar.

*️⃣El club lo va a demandar en FIFA y comienza una batalla legal. Resta conocer el futuro del 🇨🇴 pic.twitter.com/QRFG5FX44z — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 27, 2023

Según informó el periodista César Luis Merlo, al no dejarlo jugar a la par de sus compañeros, Villa dio por rescindido su contrato y ya no volverá a entrenar más, por lo que queda totalmente libre.

Sin embargo, el equipo no está conforme con la situación, ya que igual le iban a mantener el contrato y a pagarle su sueldo, pero por obvias razones institucionales no podían dejarlo jugar. Ante esto, el periodista agregó que el club lo va a demandar ante la Fifa por incumplimiento de su contrato, una situación compleja de la que parece que el jugador no va a salir bien librado.

Lo cierto es que aún estando como agente libre, por ahora no hay muchos equipos interesados en contar con los servicios del jugador de 27 años justamente por sus antecedentes judiciales, así que se ve complicado verlo nuevamente en las canchas en un futuro cercano.

Cabe destacar que Villa ya lleva casi dos meses sin jugar, ya que su último partido fue el 2 de junio en la derrota de su equipo 1-0 ante Arsenal de Sarandí. Esta temporada el exjugador del Deportes Tolima había disputado 25 partidos y había anotado un gol.