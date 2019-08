De acuerdo con la página polaca Dziennikzachodni.pl, Lambrecht se golpeó la cabeza contra una alcantarilla de concreto cuando faltaban cerca de 100 kilómetros para la meta.

El medio agregó que el ciclista recibió los primeros auxilios y fue reanimado, a tal punto de que pidió ser llevado a un centro hospitalario en ambulancia y no en un helicóptero que estaba dispuesto para tal fin.

El corredor, subcampeón mundial de ruta en 2018, alcanzó a ser atendido en el Hospital Especialista Provincial de Rybnik, a donde llegó en estado crítico y lugar en el que murió en plena sala de cirugías.

La tragedia fue reportada así por su equipo:

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg… ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt

Acá, el informe de la competencia:

There are no words to describe this tragedy.

Bjorg Lambrecht passed away during following an accident on today’s stage.

Our thoughts are with His Family, Friends, Team and the whole cycling community.#tdp2019

— Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 5, 2019