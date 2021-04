green

El escenario del encuentro será el estadio La Cartuja de Sevilla. La plantillas ya tuvieron la oportunidad de entrenar en aquella ciudad y, en algunas imágenes reveladas, se ha podido detallar que Lionel Messi cambió su ‘look’, por lo menos el que tenía recientemente.

El astro argentino ha cortado su cabello, pero también se ha quitado la barba. Si se lo compara a cómo lucía hace una semana cuando se enfrentó al Real Madrid, está es la diferencia:

Messi vs. Real Madrid:

Messi vs. Athletic Club:

Barcelona vs. Athletic Club: ¿cómo llegan los equipos?

Ninguno de los dos clubes se encuentra en su mejor momento. El Barcelona se ubica en las primeras posiciones de la liga española, pero perdió tres puntos importantes frente los ‘Merengues’; además quedó eliminado de la UEFA Champions League en los octavos de final, torneo en el que no ha podido ser protagonista recientemente.

Pese a los aspectos negativos, los dirigidos por Ronald Koeman han tenido buenas presentaciones; el holandés ha tratado de rodear a Lionel Messi con futbolistas jóvenes.

Por otro lado, el Athletic Club no ha tenido buenos resultados en los últimos partidos por la liga española: ha empatado cuatro y perdido uno. En ese torneo se ubica 11 con 37 puntos.

Barcelona vs. Athletic Club: fecha y hora

El partido se jugará este 17 de abril a las 2:30 p.m. (hora colombiana). Según Mundo Deportivo, la principal duda de Ronald Koeman es incluir o no a Gerard Piqué en el once inicial. Por ahora, no se conocen las alineaciones de los clubes.