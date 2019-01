El deportista, recientemente transferido del Nantes francés al Cardiff City galés, se escucha notablemente cansado (a ello alude con la expresión ‘estar muerto’), aunque absolutamente tranquilo, luego de una larga jornada en el país galo.

Luego, Emiliano Sala les cuenta a sus “hermanitos” que este martes comenzaría a entrenar con su nuevo equipo, al que llegó por 17 millones de euros, siendo un récord para la institución.

“Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero… ya saben”, concluye el jugador.