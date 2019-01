Emiliano Sala, delantero que militaba en el Nantes de Francia, iba hacia Gales para unirse al Cardiff FC, su nuevo equipo; sin embargo, el avión en el que iba se perdió en pleno vuelo.

Al respecto, Fitzgerald, en declaraciones a agencia Associated Press, apuntó que aún no sabe qué pasó con la aeronave: “Simplemente desapareció; no hubo comunicación por radio… No esperamos encontrar a nadie vivo “.

La policía de Guernsey, isla situada frente a la costa de Normandía, cerca de la que se cree que desapareció la avioneta, confirmó en Twitter que hay 2 aviones, 2 helicópteros y un barco buscando cualquier rastro en el mar.

También anunció que aún no se ha encontrado ninguna pista y que las condiciones durante la noche de la desaparición fueron complicadas, con olas de hasta 2 metros de altura y poca visibilidad.

Área de la búsqueda (1.155 millas cuadradas):

16.10 update This is the area which has been searched, totalling 1,155sq miles pic.twitter.com/x6p8gHJj9Y — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 22, 2019

15.30 update. One plane, one lifeboat are still searching. Another plane will rejoin after refuelling. 1,155sq miles have been searched. A decision whether to search overnight will be taken at sunset. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 22, 2019