En medio de la ansiedad que experimenta por los partidos que se avecinan y en los que seguramente será titular con Nacional, el arquero Harlen Castillo señaló que el duelo de este sábado ante La Equidad (6:20 p.m. en Bogotá) sería el primero en el que actúe desde el primer minuto con el equipo verde.

La memoria le pasó una mala jugada al ‘Chipi Chipi’ en la reciente rueda de prensa, pues las estadísticas dan cuenta de que en las tres presencias que lleva con los verdes, en dos de ellas fue inicialista: el 12 de febrero en el 1-1 con Cali cuando atajó un penalti y fue figura, y el 5 de marzo en el triunfo 1-0 sobre Pasto como visitante; en ambos jugó todo el tiempo. Contra el DIM, el pasado fin de semana, actuó 29 minutos tras la lesión de Kevin Mier.

(Vea también: Periodista argentino criticó cupos de equipos del FPC en torneos Conmebol: “Están lejos”)

A propósito del joven portero santandereano, el club no ha vuelto a emitir comunicados en relación con su evolución médica, pero todo indica que no estará disponible para este sábado. El esfuerzo mayor es intentar tenerlo en el arranque de Copa Libertadores, el 4 de abril ante Patronato.

Mientras tanto, y priorizando el encuentro de la fecha 11 de la Liga Betplay-1 que arranca este viernes, Castillo dijo que tratará de aportar desde el arco en el estadio Metropolitano de Techo para darle seguridad al equipo antioqueño, con el fin de sumar una victoria que los llene de confianza y tranquilidad antes de comenzar el torneo de la Conmebol.

(Vea también: Nacional tiene cambio de planes para su debut en Libertadores; jugará en otro lado)

Manifestó que La Equidad se caracteriza por ser un elenco aguerrido, que corre mucho y es ordenado, y que este es un buen aperitivo para el compromiso internacional.

El guardavallas nacido en Istmina, Chocó, añadió que desde que llegó a Nacional siempre ha estado consciente de la responsabilidad que asumió. Sabía que Mier era el titular, “que el fútbol da muchas vueltas” y que tenía que estar preparado para responder en cualquier momento.

“Las veces que me ha tocado jugar he hecho las cosas bien –comentó Castillo–, el trabajo refleja eso. Entreno duro para cuando me toque estar en la cancha, darle seguridad al equipo desde atrás y demostrar categoría, liderazgo y solidez defensiva”.