El pasado 27 de marzo, en la sede de Conmebol en Paraguay, se llevaron a cabo los sorteos de las fases de grupos de la Copa Libertadores 2023 y de la Copa Sudamericana 2023.

Y en medio de tantos análisis y opiniones, se conocieron los conceptos del periodista argentino Pablo Carrozza, siempre polémico y con opiniones particulares sobre las ligas y clubes de diferentes países de esta zona del mundo.

(Vea también: Sorteo de Sudamericana les dio duros rivales a Millonarios y Tolima; Santa Fe, más parejo)

Aunque siempre crítico con los rivales de los clubes de su país, el comunicador afirmó que los brasileños están por encima de todos los países y en un segundo renglón están los equipos de Argentina. Dejando en los lugares finales a los otros países y haciendo mención especial al número de cupos que le dan al fútbol colombiano. Eso sí, el nivel y rendimientos de nuestros representantes no ayuda mucho para cambiar esa visión.

Pablo Carrozza y su opinión de los clubes colombianos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Para los que no recuerdan, por Colombia a la Libertadores ingresaron Atlético Nacional, Deportivo Pereira e Independiente Medellín. Mientras que en la Copa Sudamericana estarán Independiente Santa Fe, Millonarios y Deportes Tolima. Pues Carrozza hizo un recuento de los diferentes grupos de estas competencias y sus opiniones fueron duras con varios representantes del FPC.

(Vea también: Respira Pereira en Libertadores: Boca Juniors, su rival más fuerte, se quedó sin técnico)

Aunque su idea era hablar de los equipos argentinos, hizo comentarios de todos los participantes y afirmó que lo más difícil será cuando haya cruces con los representantes de Brasil: “En general, los equipos argentinos, van a pasar… Boca y River, para mí, la tienen fácil. La Copa Libertadores arranca en octavos para todos los equipos argentinos y ahí te cruzás con los brasileños”.

Iniciando con la Copa Libertadores, Carrozza mostró respeto por Medellín y afirmó que iba a pelear el segundo puesto con Nacional de Uruguay, ya que Internacional de Porto Alegre es favorito en el Grupo B:

“El DIM tiene más historia, el DIM es más complicado y puede llegar a ser uno u otro… O Nacional o el DIM, va a estar ahí el Grupo B”.

Según el periodista, Boca Juniors y River Plate tienen fácil el paso por la primera ronda y después se complicará su camino, pero dejó como favoritos a Flamengo, Palmeiras y Corinthians: “No puedo poner ni a Boca ni a River, hoy estamos lejos de los equipos brasileños. Los uruguayos también están lejos de los brasileños…”. Justamente, en el grupo de Boca está Deportivo Pereira y de este llegaron los comentarios más duros y cuestionó el número de cupos del FPC en las copas internacionales:

Lee También

“A Boca le tocó un grupo muy fácil, con Colo Colo va a ser una batalla… Ni hablemos de Monagas y Pereira. Con todo respeto, Venezuela y Colombia están muy, pero muy lejos, tienen muchas plazas dentro de la Copa. Sería bueno que empiecen a tener menos plazas esos países. Que sea la Copa continental de Sudamérica…”.

Pablo Carrozza fue crítico con los ‘xeneizes’, aun así, dijo que van a pasar en el Grupo F, así sea jugando mal y con la crisis de no tener DT.

El siguiente club de Colombia fue Atlético Nacional y el gaucho solo tuvo reconocimiento para el ‘verdolaga’, además de recordar que patronato está en la B de Argentina y no hay esperanzas con su campaña internacional en el Grupo H:

“Atlético Nacional, se supone, que es el candidato, con Olimpia, si quieren. Melgar es un ‘equipito’… Patronato tiene otras responsabilidades, la cabeza la tiene puesta en armar un equipo para ascender… Jugará Nacional de Medellín allí, uno quiere que le vaya bien a Patronato, porque es el que todos los argentinos quieren que le vaya bien; un equipo de la B, que no tiene nada”.

Lee También

En un comentario infortunado, el polémico hombre de medios dijo en su canal de YouTube que no sabía si Magallanes era de Venezuela o Colombia. Esto hablando de la Copa Sudamericana: “No sé de qué país es Magallanes, pido disculpas a los hinchas de Magallanes… No sabía que había un equipo que se llamaba Magallanes. Me lo imagino de Colombia”.

Y ya entrando en materia con esta competencia, la segunda en importancia de Sudamérica, el segundo club colombiano que llevó críticas de Carrozza fue el Deportes Tolima:

“Y Deportes Tolima, me confundo si es de Colombia o de Venezuela, creo que es de Colombia. Como me pasaba con el Cúcuta, que no sabía si era de Colombia o de Venezuela, creo que Cúcuta jugó de local en Venezuela un partido. Con Tolima me pasa eso…”.

Para los capitalinos, Millonarios y Santa Fe, Pablo no se comprometió mucho y dijo que podían pasar en sus grupos, sin mayores detalles:

Lee También

“Es un grupo para que pase cualquiera, es un grupo para que pueda entrar Millonarios, tranquilamente… Un grupo muy parejo, no con un gran nivel, para que pueda clasificar cualquiera… A Millonarios hay que tenerle respeto. Santa Fe es un rival a temer o a respetar, por lo menos… Para mí, está para cualquiera, cualquiera de los 4 puede clasificar tranquilo… El candidato es Santa Fe…”.

Habitualmente, los comentarios de Pablo Carrozza son más duros, pero en esta oportunidad apenas soltó un par de duros comentarios, incluso siendo más fuerte con clubes de su país.