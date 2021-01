green

Atlético Nacional volvió a entrenamientos luego de las festividades de fin de año, aunque aguardan por la llegada de Jonathan Álvez y Michael Chacón, las contrataciones que fueron anunciadas recientemente.

La mayoría del plantel practica todos los días en la sede de Guarne con miras a las competencias de este 2021, año en el que jugarán la Liga, la Copa BetPlay y la Copa Libertadores.

Sin embargo, el equipo aún deberá definir la salida de varios jugadores en los próximos días. Uno de ellos es Patricio Cucchi, delantero argentino que llegó en el 2019 como una esperanza de gol que no tuvo muchas oportunidades con Juan Carlos Osorio y se fue a Santa Fe durante todo el 2020.

(Puede leer: el dinero que recibirá Nacional por jugar la Libertadores 2021)

El extranjero habló con el VBar, de Caracol Radio, y allí se refirió a si situación actual, ya que fue descartado por el entrenador Alexandre Guimaraes y deberá buscar un nuevo destino.

“Mi idea es quedarme en Nacional, voy a pelear por un puesto, más allá de que los dirigentes me dijeron que no iban a contar conmigo. Lo único que quiero es jugar acá”, dijo a ese programa deportivo.

Sin embargo, Cucchi no ha tenido la oportunidad de hablar con Guimaraes y, según dice, su intención es quedarse en Medellín porque su familia se siente cómoda en esa ciudad y su intención es hacer historia en el club que lo sacó de la segunda división de Argentina.

“Por ahora no tengo ofertas de equipos colombianos. Me llegó una oferta de Melgar FC, pero no la acepté”, dijo el delantero de 27 años.

Los tres delanteros con los que Nacional jugará en el 2021

Alexandre Guimaraes, según su paso por América, tiene una tendencia de jugar con un solo centro delantero. Es por eso que para esa posición no necesita muchas alternativas.

Así las cosas, los tres jugadores elegidos por el entrenador para disputar las tres competencias son:

Jefferson Duque: ídolo del equipo antioqueño por su pasado como goleador y actual referente y capitán. Tiene 33 años. Jonathan Álvez: delantero uruguayo de 32 años que llega como refuerzo luego de su paso por Ecuador. En 2018 jugó con Junior y no dejó buenos recuerdos. Tomas Ángel: es una de las promesas del fútbol antioqueño y tiene solo 17 años. Aún no ha debutado profesionalmente, pero se ha destacado en la liga regional. Su padre es Juan Pablo Ángel, referente de Nacional y del fútbol colombiano. En su cuenta de Instagram compartió imágenes de sus primeros días: