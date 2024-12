Atlético Nacional sigue disfrutando de las mieles del título 18 en la Liga BetPlay Dimayor, después que se consagrara ante Deportes Tolima y validara el calificativo del equipo “más grande del país”.

Gracias al rendimiento del equipo de Efraín Juárez, que finalizó el año con un bicampeonato de Liga y Copa, varios de sus jugadores podrían salir de Nacional debido a su buen nivel en la cancha, y ese sería el caso del lateral derecho Andrés Felipe Román.

(Lea también: Periodista mexicano salió a cobrar por título de Juárez con Nacional: “Se hizo respetar”)

El jugador de 29 años sería pretendido por el Flamengo de Brasil, que despertó el interés por el bogotano luego de su gran nivel en Nacional durante el segundo semestre en el balompié colombiano.

De acuerdo con el periodista brasileño Bruno Lemos, el colombiano ya habría sido preguntado por parte de la directiva saliente del Flamengo, sin embargo, el jugador aún cuenta con contrato con Nacional hasta 2026.

“El representante del destacado lateral derecho del Atlético Nacional incluso fue abordado por la exdirectiva del Flamengo. A pesar del interés, las conversaciones no avanzaron. Ahora, cualquier movimiento dependerá de un nuevo enfoque por parte de la nueva junta”.

Sobre Andrés Roman. O representante do lateral-direito destaque do Atlético Nacional chegou a ser procurado pela antiga diretoria do Flamengo. Apesar do interesse, as conversas não avançaram. Agora, qualquer movimentação dependerá de uma nova abordagem da nova diretoria.… pic.twitter.com/NHq8yZis2Q — Bruno Lemos (@Lemos_Santos) December 23, 2024

(Vea también: ¿Qué equipos jugarán Libertadores y Sudamericana, por nueva estrella de Nacional?)

¿Cómo fueron los números de Andrés Román con Nacional en 2024?

El lateral no estuvo presente en gran parte del año debido a una recuperación de una rotura de ligamentos en una de sus rodillas, no obstante, eso no lo detuvo para que disputara 24 partidos y registrara 9 goles y 3 asistencias. Siendo también clave en el título de Nacional en el segundo semestre.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.