Faltarían mínimos detalles para que el ofensivo Maximiliano Cantera sea nuevo jugador de Atlético Nacional. El futbolista, quien viene de hacer parte del plante del Deportivo Maldonado de Uruguay, llegaría en calidad de préstamo por un año, con la misión de conducir los hilos del equipo.

(Lea también: “Necesito que se vayan todos”: Carlos Antonio Vélez reveló “excusa” de Autuori a Nacional)

Con la salida del delantero brasileño Francisco Da Costa y la inminente desvinculación del samario Jarlan Barrera, en las toldas ‘verdolagas’ están buscando nuevos integrantes a su proyecto deportivo. Y uno de esos es Maximiliano, quien a sus 30 años tendría todo listo para ponerse la ‘verde’.

“Todavía no quiero adelantar mucho porque faltan detalles. Es algo que me pone muy feliz por el momento y la edad en la que llega. Con todo lo dinámico que he vivido en estos días, no pude indagar mucho aún, pero sé que Nacional es un gigante”, expresó en 100% Deporte de Sport 890.