A través de su nuevo portal de noticias ‘Mi Nacional’ la presentadora, Clara Giraldo, informó que William Amaral deja la dirección técnica de Atlético Nacional y en su reemplazo estará el actual técnico de la sub 20, John Jairo Bodmer que entrará como técnico encargado mientras la dirigencia de Nacional encuentra un entrenador en propiedad.

Sin duda alguna es noticia que sorprende, pues en redes sociales no se había hablado acerca de algún cambio en la dirección técnica de Atlético Nacional, y según algunos hinchas si esperaban hacer dicho cambio para el año 2024.

John Jairo Bodmer, en sus primeras palabras como técnico encargado de Nacional, le manda un mensaje a la hinchada y expresa que la expectativa es muy grande. “Primero un saludo para Atlético Nacional, todo lo que significa esta institución, hinchada y demás. Me encuentro supremamente bien, estar en esta institución, hoy con esta oportunidad tan maravillosa y la expectativa es supremamente grande, sé lo que necesita Atlético Nacional”.

Para nadie es un secreto que la hinchada, de nuevo, pedía a gritos un cambio técnico, de hecho, se rumoreó que el reemplazo de Amaral sería Miguel Russo.

Su mala ejecución en los partidos, el no sacar puntos importantes en plazas visitantes y no ganar los encuentros frente a equipos como: Millonarios, Medellín, América y Racing, de Argentina, han sido algunas de las razones para que los aficionados del fútbol se dieran cuenta de que el entrenador brasileño no es el técnico que Atlético Nacional necesitaba.

Ahora bien, en su reemplazo estará John Bodmer que lleva un largo recorrido en el fútbol colombiano, es entrenador desde el año 2010, ascendió a Tigres FC a la primera división de la Liga BetPlay, y fue asistente técnico de Luis Fernando Suárez en la Selección de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022.

