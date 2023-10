Orlando Berrío, exjugador de Atlético Nacional y recordado por la hinchada ‘Verdolaga’ al ser uno de los jugadores referentes en el título de la Copa Libertadores aquel 27 de julio 2016, habló para los micrófonos de Win Sports acerca de su futuro y de Atlético Nacional.

Berrío, que actualmente se encuentra sin equipo, ya prepara lo que será su año en el 2024 de cara a su carrera futbolística. El último club al que estuvo represando fue en el país de China.

Después de dicha experiencia en el fútbol asiático, Orlando Berrío estuvo entrenando un par de semanas con el Envigado FC, por lo que se especuló que ese sería su destino en un nuevo semestre de la Liga BetPlay Dimayor, pero al final el acuerdo no se dio.

A mediados del año 2022, el ex jugador ‘Verdolaga’ estuvo presente en los entrenamientos del cuadro Atlético Nacional, cuando al equipo lo dirigía Hernán Darío Herrera, pero que, por temas administrativos, su llegada al club no se dio y así lo expresó el pasado jueves en una entrevista para Win Sports.

“No quise ahondar en el tema, pero no se dio porque no se llegó a un acuerdo. El club no lo vio pertinente, porque yo estuve abierto de llegar al club. La parte económica no es un impedimento porque Nacional me abrió las puertas. Puse todo de mí y no sé por qué no se dio. No sé si no me necesitaría. No me dieron el sí”. Expresó Berrío acerca de su no llegada de nuevo a las filas del club.

Orlando Berrío es otro de los jugadores referentes de la historia del club, al cual, los actuales dirigentes que hoy están en cabeza de la institución le cerraron la puerta.

Por último, expresa su amor por el club: “Para mí, Nacional significa grandeza, amor. Yo llegué de Cartagena con la ilusión más grande de ser profesional. Nacional me terminó de formar como jugador y persona. Así que soy un agradecido con entrenadores que estuvieron ahí como Juan Carlos Osorio, el doctor De La Cuesta y bueno, el profe Reinaldo Rueda, que no puedo dejarlo de mencionar, quien me terminó de catalogar como jugador y hoy en día sigo hablando con él”.

