Si alguien ha tenido unos últimos meses difíciles ha sido Tomás Ángel, el futbolista no ha tenido la continuidad deseada en Nacional y tampoco fue convocado a la Selección Colombia que disputa el Sudamericano Sub-20, reto para el que se preparó durante dos años.

“Nadie más siente tanta tristeza como yo, porque estuve en todo el proceso y fui figura. La respuesta que me dieron desde el seleccionado fue la falta de minutos en Nacional, una situación que no puedo controlar, la tristeza es enorme, porque me venía preparando desde hace dos años para esa gran competición que al fin y al cabo le abre puertas a cualquier jugador”.

El propio Juan Pablo Ángel, su padre, se refirió a la actualidad de su hijo. “Me causó mucho dolor y sorpresa, pero solo soy un vehículo de soporte para él con las experiencias que tuve. La decisión de estar en Atlético Nacional es suya por su amor y aprecio hacia el equipo y el deseo que tiene de poder destacarse y escribir su nombre en la historia del club”.

Sin embargo, en este inicio de la Liga BetPlay, podría tener revancha ante la vicisitud que se le presentó al brasileño Francisco Da Costa quien fue intervenido por una infección en los tejidos blandos y no podrá estar en el duelo de este jueves, a las 8:20 p. m. frente al Once Caldas.

El COLOMBIANO realizó un sondeo en Twitter con las opciones que tendría para la posición de nueve el técnico Paulo Autuori, en las que se menciona a Jéfferson Duque, Jayder Asprilla, Gianfranco Peña y a Tomás Ángel.

El de mayor votación fue este último (ver resultados), jugador al que el técnico brasileño ha dicho le dará más minutos y que puede desempeñar, tanto la función de centrodelantero como la de extremo.

Para ese lugar ya no es opción Ruyeri Blanco, quien estará a préstamo en el club Delfín de Ecuador.

Ángel estaría por encima de Jéfferson Duque, quien pese a ser el tercer goleador histórico del club (102 anotaciones), no goza de su mayor momento de aceptación dentro de los hinchas.

Jayder Asprilla, otra de las opciones, tuvo bastantes minutos durante la época del técnico Pedro Sarmiento como entrenador interino, mientras que Gianfranco Peña, recién se unió al club después de que se oficializara que no seguía con el América. Peña marcó el gol con el que el verde igualó 1-1 ante Envigado, el pasado jueves en duelo amistoso.

La última palabra la tendrá el técnico Autuori si decide jugar con un centrodelantero o cambia su esquema mientras que Francisco Da Costa cumple con su incapacidad y se pone a punto para ser el atacante principal de Nacional durante la presente campaña