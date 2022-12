Actualmente, Javier Reina no atraviesa el mejor momento de su vida, deportivamente hablando. A sus 33 años, y con poco fútbol en el presente año, el exjugador de Millonarios y Medellín deberá recomponer su carrera futbolística y, al parecer, Bucaramanga le dará la oportunidad. El cuadro colombiano está en busca de referentes experimentados, ya que para nadie es un secreto que la salida de Sherman Cárdenas y Dayro Moreno dejará un gran hueco en el plantel ‘Leopardo’.

El último paso de Reina por el fútbol colombiano fue defendiendo los colores del Independiente Medellín. Durante su estadía en la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’, Reina jugó 48 partidos y anotó 11 goles. Aunque no duró mucho tiempo en el DIM, y su rendimiento no fue malo, los hinchas rojos no le perdonan su indiferencia y displicencia en los terrenos de juego.

Luego de jugar durante el 2020 y 2021 con el Medellín, el volante probó suerte en el Operário Ferroviário, de la segunda división de Brasil. En dicho club pasó sin pena ni gloria, y terminó de sepultar su carrera, la cual, ha tenido un sinfín de altibajos y hasta el momento, no se ha podido destacar en ninguno de los equipos que ha estado.

Ahora en el ocaso de su carrera, el deportista de 33 querrá ser la gran figura del Bucaramanga, y ayudar a dicho club a tener protagonismo en el rentado local. Los medios de comunicación colombianos dan por hecho que, en las próximas horas el Bucaramanga haga oficial dicho fichaje.