Las cosas en Bucaramanga se están colocando “patas arriba”, y es que su máxima estrella, Dayro Moreno, no continuará en el equipo, y esta situación se convierte en una gran adversidad, ya que su arma más fuerte se marchará, y hará que probablemente, los ‘Bucaros’ no sean protagonistas en la próxima temporada del rentado local.

Los temas económicos son muy importantes para los jugadores. En su momento, Dayro llegó al bucaramanga para salvar su carrera, que estaba en un mal momento por su irregular campaña en Argentina; pero las cosas cambiaron y ahora está en un gran momento, pero el club colombiano no tiene como pagar por sus servicios.

(Vea también: El día que Dayro Moreno celebró con una botella de aguardiente y salvó a Once Caldas)

El Once Caldas parece ser el equipo que contratará al jugador de 37 años, y aunque hasta la fecha no es oficial, la prensa colombiana dan por hecho este fichaje, ya que, por una parte, el jugador ama la institución manizaleña, y el club necesita un jugador con estas características. Hace años que el Once Caldas no es protagonista, y tiene la oportunidad, por medio de un jugador, de volver a serlo.

Lee También

En la última temporada que jugó con el Bucaramanga, el artillero anotó nueve goles en 20 partidos, y demostró que la edad en el fútbol es solo un número. Además de plasmar su nombre en el corazón de los hinchas del club santandereano, se consolidó como uno de los deportistas más talentosos del fútbol colombiano.

Por Santiago Mejía Álvarez.