La contienda, válida por la penúltima fecha del grupo G, se empañó con los hechos de violencia de hinchas de Independiente Santa Fe que atacaron a piedra un bus de aficionados del conjunto peruano, dejando como saldo 5 heridos y un atacante detenido.

(Vea también: Capturan a uno de los agresores de hinchas de Universitario cerca del estadio El Campín)

Pero las hostilidades siguieron en el terreno de juego y así lo dejaron ver los propios futbolistas, pues en el minuto 12 fue expulsado con roja directa Nelson Cabanillas, defensa del conjunto inca por una acción peligrosa, ya que pateó en la cara a Wilfrido de la Rosa a la hora de disputar un balón elevado.

¿Era para roja 🟥 la jugada de expulsión para Cabanillas tras la falta a Wilfrido de la Rosa? 🚨@Universitario se queda con 10 jugadores. #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/xKcrH7NGND — DSports (@DSports) June 9, 2023

Pero todo no paró ahí, ya que 5 minutos después el protagonista de las conductas antideportivas fue Marlon Torres, zaguero del ‘Expreso rojo’ que manoteó en la cara al delantero peruano Álex Eduardo Valera.

Y no conforme con ello, cuando su rival estaba en el piso retorciéndose y sobándose el rostro con las manos, Torres se acercó a él para aparentemente ayudarlo a levantar.

Sin embargo, su intención fue otra si se tiene en cuenta que lo tomó por la parte de atrás de la pantaloneta en un tocamiento indebido que fue captado por las cámaras de televisión.

Lo particular fue que el árbitro de la contienda, el chileno Felipe González, no amonestó a Torres, pese a los reclamos. No obstante, el agresor no se fue limpio, ya que en el minuto 80 vio una tarjeta amarilla.

Los anotadores del cotejo fueron Hugo Rodallega (27’) y Néyder Moreno (78’), que dejaron a Santa Fe con vida y dependiendo de sí mismo para la última jornada, en la que deberá ganarle de local a Goiás de Brasil para avanzar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.

Lee También

Ataque de Marlon Torres a Álex Valera en Santa Fe-Universitario

En video, el momento de la reprochable acción: