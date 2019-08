El tanto fue convertido hace 2 décadas al club Cóndor, filial que Independiente Santa Fe tenía en la B.

El video de la definición fue compartido por el propio Radamel Falcao García en sus redes sociales.

Luego de Fair Play, García, de 33 años de edad, pasó por River Plate de Argentina, Porto de Portugal, Manchester United y Chelsea de Inglaterra, Mónaco y la Selección Colombia.

Acá, su definición:

Ya se van a cumplir 20 años de mi primer gol como profesional. 🤪 /// My first goal as a professional with Lanceros – Fair Play. pic.twitter.com/UOzOwXwfzD

— Radamel Falcao (@FALCAO) August 30, 2019