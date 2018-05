Fiel a la tradición de las grandes vueltas, la fracción de cierre sirvió para homenajear al campeón, en este caso a Christopher Froome, quien terminó en lo más alto de la general.

El multicampeón del Tour de Francia festejó en solitario con una copa de vino, fue felicitado por el carro del director de la carrera mientras pedaleaba, posó con los líderes de las otras clasificaciones antes de partir y hasta sostuvo una amistosa charla con el holandés Tom Dumoulin, campeón de la versión anterior y quien en esta edición quedó en la segunda casilla.

Pero Froome no solo celebró el título absoluto, ya que también quedó campeón de la montaña y campeón por equipos con la escuadra inglesa Sky, a la que pertenece el colombiano Sergio Luis Henao.

Este ‘protocolo’ se escenificó durante las primeras 3 vueltas del circuito, durante las cuales los tiempos fueron neutralizados; sin embargo, luego se neutralizaron los tiempos de toda la jornada debido al mal estado de las vías.

Ahora, el próximo reto del británico, cuyo caso por salbutamol en la Vuelta a España que ganó en 2017 no se ha resuelto, es el Tour de Francia, evento que empezará el 7 de julio de 2018.

