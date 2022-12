Aunque Santa Fe llegaba con opciones de ser finales, en el último partido de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2-2022 debía ganarle a Millonarios y esperar que Deportivo Pereira no le ganara a Junior en Barranquilla. Aunque el resultado del otro encuentro no se le dio, pareciera que el consuelo de los ‘cardenales’ fue eliminar a su rival de patio.

Como Alfredo Arias ya había anunciado que se iba para Peñarol de Uruguay y se sabía que era el último partido en el club, el empate con los azules fue lo último que dejó en el equipo. Pues, él mismo lo quiso enaltecer y por eso habló de los 4 encuentros contra los azules, resaltando que le jugó ‘de tú a tú’ al equipo que se consideraba como el de mejor juego.

Y en el contexto de la rueda de prensa de despedida, esta fue una de las únicas preguntas y respuestas que se refirieron al partido que acababa de terminar, ya que lo demás tuvo un tinte emocional y de balance de final del ciclo.

Alfredo Arias y su orgullo por lo que hizo con Santa Fe enfrentando a Millonarios

En su primera respuesta, después de mencionar que se iba con la cabeza en alto y tranquilo por lo hecho en Santa Fe, destacó el empate con Millonarios porque fue un gran equipo:

“Las mejores sensaciones y agradecimiento, mi papá me dijo una vez, y no lo olvidé más: En la vida hay que ser agradecido, antes que nada, ser agradecido… Al presidente que me trajo, a la gente de Santa Fe que hoy vino y nos alentó hasta que hicimos el gol. Deberíamos haber ganado, por ellos, pero no pudimos. Estábamos ante un gran equipo. Estos jugadores son valientes y merecen tener la camiseta de Santa Fe, porque en Santa Fe siempre se jugó con valentía”

Y posteriormente, cuando le preguntaron sobre la evolución táctica del equipo en los meses que trabajó con el rojo capitalino, Arias dijo que habían jugado bien los últimos partidos y resaltó que los azules tuvieron muchos problemas y no los superaron en el marcador:

“Jugamos bien, hoy jugamos bien. Jugamos bien contra Junior, allá, jugamos muy bien. De acuerdo a lo que yo creo que es jugar bien, porque jugar bien tiene diferentes formas. Se puede jugar bien, totalmente al revés de lo que yo pienso, si entrenás eso y te gusta eso; jugás bien. Con Junior jugamos muy bien. En Pereira defendimos muy mal, pero no jugamos mal, jugamos bien, tuvimos la pelota, intentamos. Y hoy, hicimos muy buen partido, ante un rival que, lo dije antes y no temo que nuestra hinchada se enoje conmigo, jugamos contra el mejor equipo, pero a veces no gana el mejor”

El uruguayo destacó que, en los 4 encuentros disputados en el semestre, haciéndole énfasis en el cuadrangular semifinal, Millonarios terminó empatándolo cuando Santa Fe estaba arriba en el marcador:

“Nos enfrentamos 4 veces con ellos; perdimos el primero, ganamos el segundo y nos empataron los 2 últimos, ¡NOS EMPATARON LOS 2 ÚLTIMOS! El equipo consiguió ser competitivo, hacerse fuerte, tener fe y confianza en lo que hacía”

Obviamente, el balance no es el mejor para Santa Fe, a pesar de haber vuelto a conseguir cupo a Copa Sudamericana 2023. Pero el último ‘sabor de boca’ no fue tan amargo, debido a que fueron los responsables de sacar a Millonarios de la pelea por el título, aunque no fue con el triunfo esperado para despedir a Alfredo Arias.