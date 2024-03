El arranque del programa de este martes 12 de marzo de Pulzo Deportes tuvo los ánimos caldeados por parte del periodista bogotano, quien aprovechó para referirse a unos ataques que le han hecho algunos seguidores de Santa Fe durante las últimas horas.

Este tema fue recordado por su compañero Rafa Cifuentes, quien le manifestó que una parte de la hinchada cardenal estaba dolida con él por decir que no ingresarían más de 20.000 aficionados a El Campín para el partido ante Fortaleza jugado este sábado.

“Hay unos que son de un sensible. Si no pueden entender que es mamando gallo, cómanse un tarrado los que no sepan entender eso”, aseguró Casale en tono fuerte.

Al escuchar esto, Clara Támara le preguntó inmediatamente: ¿Un tarrado de qué?. Antonio Casale no tardó en responderle y continuó con su apreciación.

—De lo que quieran, pero esto es mamando gallo. Yo mamo gallo y molesto la vida. Si meten 5.000, 10.000 o 30.000, a mí no me va a cambiar la vida. Metan los que les dé la gana. Chévere los que lo entienden como mamadera de gallo, y los que no, de malas, hermano, yo no me voy a poner a gastar babas… a ver si aprenden a ponerle un poquito de humor a la vida— señaló el comunicador.

—Ush, pero entró con todo, Antonio— dijo Cifuentes sorprendido.

Acá, el momento de lo ocurrido:

Clara Támara aseguró que en algunos comentarios la han mencionado y envió un mensaje para que los seguidores del fútbol se tomen todo con humor.

—En estos micrófonos hemos apoyado a los equipos de Bogotá, cada uno para su lado y de eso se trata, de motivar a la hinchada, de ponerle un poco de humor y disfrutar. Siempre que nos den papaya vamos a mamar gallo— explicó Rafa Cifuentes.

—Toño entró con tache arriba. Me gusta— agregó ‘el Tigre’.

Por último, Casale cerró su intervención con otro mensaje contundente.

“La gran mayoría, que saben que esto es mamando gallo y para reírnos, a todos, muy bacano, por ustedes seguimos”, concluyó.

Acá, lo que había dicho Antonio Casale:

