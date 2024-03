El empate 1-1 entre Liverpool y Manchester City dejó un sinsabor en la escuadra de Jurgen Klopp, así como en los fanáticos y críticos del deporte, ya que hubo una jugada en el último minuto que pudo ser sancionada como penalti a favor de los ‘reds’, luego de una patada en de Doku a Alexis Mc Allister en el área.

La acción pudo significar la victoria del cuadro de Merseyside y con ello el liderato de la Premier League, por lo que hubo un descontento general con la decisión arbitral, teniendo en cuenta que el central Michael Oliver ni siquiera fue avisado por los jueces encargados del VAR.

Justamente, a raíz de la polémica, el periodista François Plateau señaló a través de su cuenta de X al colegiado inglés de recibir dinero de Emiratos Árabes, debido a su trabajo como ‘freelance’ en la liga de ese país.

Lo curioso del caso, y que provoca suspicacia, es que el dueño del Manchester City, el jeque Mansour bin Zayed, es también vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos.

“El árbitro del partido entre Liverpool y Manchester City, Michael Oliver, ya había recibido anteriormente una remuneración por ‘trabajar freelance’ como árbitro en los Emiratos Árabes Unidos. Desde entonces, ha estado involucrado en múltiples decisiones difíciles que favorecen al Manchester City, club propiedad del jeque Mansour, vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos”, precisó el periodista.

Y añadió: “Los árbitros que reciben pagos de los Emiratos Árabes Unidos, los propietarios del Manchester City, y que constantemente toman decisiones equivocadas a su favor, dejan un sabor amargo en la boca de los aficionados. La controversia continúa acumulándose para el equipo que ya enfrenta 115 cargos, sin incluir la inflación de las cifras de asistencia para obtener una ventaja económica injusta”.

