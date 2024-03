La Uefa anunció un cambio que dio mucho de qué hablar, pues las tradicionales fases de grupos de la Champions League, Europa League y Conference League desaparecerán para darle paso a una serie de ‘todos contra todos’.

Dicha medida tomó por sorpresa a los fanáticos del deporte rey, quienes en su mayoría quedaron inconformes con la decisión, ya que no hay claridad con el nuevo formato.

(Vea también: [Video] Impactante lesión de jugador del Manchester City; Guardiola no lo podía creer)

Ante ello, Clara Támara, periodista de Pulzo Deportes, hizo el ejercicio de preguntarles de los fanáticos si entendieron el nuevo formato de la Uefa para las competencias de clubes.

Muchos de los encuestados aseguraron que sí quedaron claros los términos del certamen, pero a la hora de explicarlo se confundieron…

Lee También

An exciting new era for European club football awaits 🤩

Here’s how the #UCL will look from 2024/25 👇 pic.twitter.com/mEffFOpX2O

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2024