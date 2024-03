Luis Díaz es uno de los mejores futbolistas colombianos de la actualidad, pues se ha convertido en una pieza clave para el Liverpool de Inglaterra, lleva 11 goles en la campaña y ha ayudado a que su club consiga importantes resultados en todas las competencias en las que está participando.

Sin embargo, distintas versiones de la prensa inglesa destacan que el extremo podría salir al final de la temporada para que el club se nivele en sus finanzas, pese a que es uno de los jugadores con menor sueldo de la plantilla, y que así pueda renovar o fichar a otros futbolistas.

Ante esto, se dice que uno de los principales candidatos para ficharlo es el Barcelona de España, equipo del cual es hincha y que ya tuvo un acercamiento, pero esa no es una tarea fácil debido al alto costo que tiene el guajiro y los problemas económicos que afronta el club catalán.

Más allá de eso, desde España ya le comenzaron a hacer el seguimiento al jugador y sorprendió que uno de los periodistas criticó de gran manera al colombiano y resaltó sus problemas por encima de sus cualidades deportivas.

El ‘scouting’ que formó parte del Barcelona, Borjan Krkic, del Carrusel Deportivo de la Cadena SER, aseguró que aunque el colombiano tiene mucho talento, tiene más deficiencias y por eso es que los técnicos no confían tanto en él.

“Mira, cuando estaba en Porto lo estábamos valorando y siguiendo, pero el problema de Luis Díaz, más allá de que tiene calidad, talento, velocidad, gol, regate y todo, es que si nos fijamos en el Liverpool no tiene continuidad en su rendimiento“, explicó el español.

Y agregó: “No es un titular indiscutible y eso mismo le pasaba en el Porto. Es decir, te hace lo mejor y lo peor. Es un futbolista que te hace un partidazo y al siguiente ya no está. Vive del pasado y esto es importante”.

