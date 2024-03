La reciente convocatoria del entrenador Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de Colombia ante España y Rumania ha sido tema de debate en redes sociales durante las últimas horas.

Esta también fue analizada en el programa de este jueves de Pulzo Deportes, donde Antonio Casale bajó de la nube a quienes creen que la obligación de la Selección Colombia es llegar a la final de la próxima Copa América.

—El objetivo de Colombia es, mínimo, llegar a la final de la Copa América— dijo Rafa Cifuentes en medio del análisis.

—El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dijo que el objetivo es ganarla— agregó Clara Támara.

Al escuchar esto, Casale intervino y explicó que hay otras selecciones favoritas al título, por lo que Colombia no la tendrá nada fácil.

“A ver, el objetivo es ese, pero hay que ganarle a Brasil y a Uruguay. Se les puede ganar, pero decir que lo mínimo es la final es como decir que es un mamey y que caminando tienen que ir a la final. ¡No!”, mencionó inicialmente.

Luego, agregó: “Volvemos a lo mismo de siempre. Brasil es pentacampeón del mundo, Argentina es tricampeón del mundo, Uruguay es dos veces campeón del mundo. Todos han ganado muchas más copas que nosotros”.

Cifuentes y ‘el Tigre’ se mostraron en desacuerdo y reprocharon la actitud de su compañero. “Entonces no juguemos…”, dijeron ambos.

Antonio Casale continuó firme con su postura y trató de dar un ejemplo de lo que es Colombia en el fútbol del continente.

—Nuestro tamaño es el de Ecuador, ¿qué hacemos?— se preguntó.

—Pero estamos en un buen nivel, Antonio— replicó Cifuentes.

—Ah, eso es diferente y hay que ir a tratar de progresar y buscar finales. Pero decir que es lo mínimo y que si no es fracaso, por Dios… Es que no somos nadie. No existimos, somos del tamaño de Ecuador, siendo más grandes que Ecuador en tamaño del país— concluyó el comunicador bogotano.

