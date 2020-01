Lo preocupante para Robert Farah, teniendo en cuenta que con el ciclista comparten el mismo resultado positivo por esa sustancia, es que Fabián Puerta lleva un año y medio sin poder volver a competir porque su caso no ha sido resuelto por las autoridades antidopaje competentes. El pistero antioqueño fue suspendido provisionalmente en agosto de 2018, pero dicho castigo aún no le ha sido levantado.

Puerta, al igual que Farah, está convencido de su inocencia y ha tratado de demostrarla durante todo este tiempo. Ambos no tuvieron inconveniente alguno en decenas de pruebas antidopaje que se les practicaron a lo largo de sus temporadas, pero solo un resultado adverso bastó para que sus carreras se pausaran.

Es preciso aclarar que aún no se conoce la sanción que recaería sobre el tenista colombiano, que conforma la mejor pareja de dobles del mundo con Juan Sebastián Cabal. Esa sanción, que también debería ser provisional por la presunción de inocencia que cobija a Farah, se conocería en los próximos días.

El vallecaucano se pronunció al respecto a través de un comunicado, en el que responsabilizó al consumo de carne colombiana de ese resultado positivo por Boldenona en la prueba antidopaje que le practicaron el pasado 17 de octubre. Como bien indicó Farah, en 2018 el Comité Olímpico Colombiano emitió un comunicado para alertar a los deportistas colombianos de la frecuente presencia de Boldenona en la carne vacuna nacional.

En aquella oportunidad, el ente rector de las disciplinas olímpicas nacionales citó un estudio del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) que demostraba que “en una de cada cuatro muestras de residuos del ganado vacuno se encuentra dicha sustancia”.

Lo cierto es que Farah no participará en el Australian Open que comienza la próxima semana, está a la espera de conocer la sanción que le impondrían y desde ya está preparando su defensa para demostrar su inocencia. “Estoy tranquilo y confiado en los resultados de este proceso ya que siempre he actuado con rectitud y honestidad en mi vida”, agregó el campeón de Wimbledon y el US Open en el comunicado que publicó.