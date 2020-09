View this post on Instagram

Hola! Hoy mi esposo @juanda_roa17 y yo hacemos pública esta denuncia, fuimos víctimas de CHAT SPOOFING una modalidad que usan con Futbolistas, Cantantes y gente del medio. VAMOS A DAR CON EL O LA RESPONSABLE DE ESTA ESTAFA YA QUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE HAYAN SIDO CONTRATADOS POR ALGUIEN QUE SE HA DEDICADO A QUERER HACERNOS DAÑO Y SOBRE TODO A INTENTAR DAÑAR A TODA COSTA NUESTRO HOGAR Y NUESTRA IMAGEN HOY DECIDIMOS HACERLO PÚBLICO PORQUE ESTAN AGREGANDO A NUESTROS FAMILIARES , SEGUIDORES Y AMIGOS PARA SEGUIR SU SHOW Y BUSCAR QUE LES DEMOS PLATA! YA BASTA !!! Ayudennos a denunciar una de tantas cuentas como esta @jugadorazos20 que crean y luego cambian el nombre por otra para continuar el show y la estafa . También crean una nueva usando también la imagen de Veronica Bravo una mujer que ya interpuso también denuncia por que están usando su imagen para estafar y hasta amenazar de muerte como a nosotros ! TENEMOS QUE DAR CON ESTOS DELICUENTES!⚠️ @fiscaliacol DIOS ES FIEL❤️