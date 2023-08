Después de que surgieran rumores que vinculaban a Andrés Iniesta con el Inter de Miami donde jugaría con sus excompañeros Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets. La leyenda española decidió afrontar un nuevo desafío a sus 39 años luego de fichar por el Emirates FC.

El volante llegó el día lunes en horas de la noche al aeropuerto de Dubái, vistiendo una bufanda del equipo, fue recibido con flores características del país según las imágenes de Sharjah Sports TV. Su mudanza a la ciudad de Ras Al Khaimah es para terminar de sellar el contrato con el club. El Emirates FC es un equipo modesto en la liga de Emiratos Árabes, país donde vetaron la película de Spider-Man. La llegada de Iniesta busca consolidar y hacer más visible al club.

Fabrizio Romano, periodista italiano, informó que el jugador fichará por una temporada con opción a una extensión hasta junio de 2024 si cumple con los objetivos deportivos. El español llega desde Japón, donde finalizó su contrato con el Vissel Kobe, club en el que prestó sus servicios desde 2018 hasta 2023 registrando 35 goles de 135 partidos disputados.

