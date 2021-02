green

El caso de Andrés Felipe Román ha dado de qué hablar tanto en Colombia como en Argentina, donde no pueden creer que Millonarios esté esperando al futbolista para jugar. Por supuesto, lo primordial siempre será la salud, pero no deja de ser un choque fuerte.

La fe y la esperanza siempre serán los compañeros más fieles en los tiempos de crisis. Ángel Correa es un ejemplo de ello. En 2014, el jugador de San Lorenzo de Almagro se encontraba en uno de sus mejores momentos, lo cual había llamado la atención del Atlético de Madrid para ficharlo.

Lastimosamente, no superó las pruebas médicas en primera instancia: “Estaba acá con mi representante para hacerme el reconocimiento médico y ya firmar el contrato con el Atlético, pero los médicos notaron que había algo raro y me dijeron que me tenía que operar del corazón”, dijo el jugador en una entrevista con el diario argentino ‘Página 12’.

No obstante, su vínculo con el equipo del ‘Cholo’ Simeone no terminó ahí. Según lo comunicó el Atlético de Madrid, Ángel Correa se sometió a “una microcirugía para solucionar una dolencia cardíaca que le fue detectada durante el reconocimiento médico”.

Después de un tiempo, el jugador pudo recuperarse y, posteriormente, se puso la camiseta de los ‘Colchoneros’: “Fue algo que viví y por suerte pude superarlo”, comentó el jugador en la entrevista con ‘Página 12’.

¿Qué se sabe del caso de Andrés Felipe Román?

Claro está que el caso de Correa es diferente al de Andrés Román e incluso algunos expertos creen que el jugador no podrá continuar su vida futbolística.

Recientemente, el plantel de Millonarios lo recibió en el aeropuerto, y ahora se espera que le realicen exámenes adicionales. Esta es la confirmación en la cuenta de Twitter de Millonarios, sobre Román: