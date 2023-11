El famoso futbolista del Envigado FC, Andrés Cadavid, contó lo que tuvo que pasar durante varios años, mientras lograba salir de las acusaciones que lo involucraban con la banda delincuencial de Antioquia ‘La terraza’. Él mismo señaló que llegaron a no dejarlo jugar por la batalla legal que estaba librando.

Cadavid explicó que cuando lo vincularon con ese grupo criminal, su reputación se fue al piso y las consecuencias no las pagó solo él, sino también su familia. En ese momento estaba en el Deportivo Independiente Medellín y lo llamaron a descargos. Desde allí, comenzó una batalla legal de 3 años hasta que finalmente un tribunal ordenó una retractación.

(Vea también: Excapitán de Millonarios pasó al ataque y denunció a alcalde de Medellín por calumnia)

“Mi familia obviamente se vio afectada. A cada estadio que iba me gritaban cosas feas. Que gracias a Dios por ser mentalmente fuerte las pude pasar. Yo viajé a Cali a jugar porque no pude jugar la primera final porque el patrocinador del equipo dijo que no podía estar en la final por todo lo que había sucedido”, contó el deportista en ‘La red’.

Además, cuando sus papás iban a Envigado les decían que habían concebido a uno traqueto. “En coro me gritaban ‘testaferro’ y me decían muchas cosas. Se vio afectado todo mi entorno. Pero todo el mundo sabía quién era Andrés Cadavid, pero por unas declaraciones apresuradas creo que le pueden dañar la vida a una persona”, agregó.

Lee También

Por su situación, la justicia también procedió a incautarle varios bienes y tuvo que perder mucho dinero para seguir disputando la batalla legal. Finalmente, después de varios años, el futbolista recibió una retractación. Es necesario recordar que este mismo año, Federico Gutiérrez, entonces alcalde de la ciudad, pidió disculpas por vincularlo con la criminalidad, pero él no o perdonó.

Luego de contar su historia en ese programa, los presentadores de ‘La red’ discutieron que el futbolista debía recibir una indemnización, al menos, luego de los daños y perjuicios que provocaron en su vida personas y profesional.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.