Andrea Guerrero no estuvo en el último programa de ‘Primer toque’, de Win Sports, y despertó dudas entre sus seguidores, teniendo en cuenta una historia que subió en Instagram en la que apareció en un centro medico.

Es así que la periodista aprovechó sus redes sociales para comentarles a los televidentes que sufrió un accidente cuando salía de un edificio en donde vive una de sus amigas.

(Vea también: Atleta olímpica colombiana fue reanimada y “tiene daño cerebral”; dramático testimonio)

Tal y como explicó la presentadora, en la portería de ese conjunto residencial se tropezó con un escalón y cayó directamente al piso, recargando todo el peso sobre uno de sus tobillos, ya que su primera reacción fue evitar algún golpe fuerte por una cirugía que recientemente le hicieron.

“Me caí de una manera muy tonta, estaba saliendo de la casa de una amiga con Luna, no vi una escalera y para el piso. A mí me dieron muchos nervios pensar en que iba a caer sobre mi operación, entonces apoyé todo sobre el tobillo y sentí como me traqueó“, dijo en un principio.

De hecho, en tono de broma, Andrea Guerrero contó que se “revolcó como Neymar”, debido al dolor que sintió, tanto así que tuvo que ir a la Clínica Country, en Bogotá, en donde le confirmaron que sufrió un esguince grado dos.

“Me dieron nervios pensar en el tendón de Aquiles, se los juro que no podía moverme, me revolcaba cual Neymar en el tapete de la entrada del edificio… No quería mover el pie de la angustia que tenía de pensar que me había fracturado. Me fui para la clínica Country y tengo un esguince grado dos”, precisó.

Lee También

Andrea Guerrero, preocupada por Copa América

Andrea Guerrero expresó que una de sus preocupaciones a raíz de la caída que sufrió es que se vea afectado su trabajo, teniendo en cuenta que se avecina la Copa América 2024 y el Mundial Femenino.

Incluso, la cucuteña indicó que está en muletas y que se va a someter a terapia intensiva para recuperarse en tiempo récord.

“Tuve una rotura parcial de un ligamento, pero eso no es todo, viene la Copa América, el sorteo del Mundial Femenino, mi trabajo… El dolor es terrorífico. Eso duele mucho, no sé si solo a mí, pero estoy intensa con la terapia porque necesito mover ese pie rápido. Estoy en muletas y tratando de recuperarme”, concluyó.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.