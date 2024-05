La marchista representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, pero su vida dio un lamentable giro y, ahora, se encuentra postrada en una cama, debido a complicaciones en su salud.

En diálogo con El Tiempo, Esnéider Parra, entrenador y esposo de Yeseida Carrillo, contó que la deportista se encuentra en un delicado estado desde el pasado 8 de abril, cuando se desplomó mientras cumplía con un entrenamiento de rutina.

(Vea también: Periodistas y clubes se unen por la salud de Pedro Sarmiento: piden donantes de sangre)

La pareja de la atleta explicó en el medio citado que ella estaba trotando en Chía, Cundinamarca, cuando la encontró tirada en el suelo con el “pulso bajo y los labios de color gris”, por lo que de inmediato comenzó a hacer “maniobras” para reanimarla ante la mirada atentas de las personas que transitaban por el lugar .

“Fueron como unos 20 minutos y durante ese período no le llegó oxígeno al cerebro”, dijo Esnéider Parra en el rotativo.

El entrenador contó que Yeseida Carrillo fue conducida a la Clínica Chía y, posteriormente, a la clínica Cafam de Santa Bárbara, en Bogotá, donde entró a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Parra le contó a El Tiempo que el dictamen médico fue que su esposa sufrió una cardiopatía por arritmia, lo cual le provocó la muerte súbita. Reveló que Yeseida actualmente tiene un “daño cerebral severo” con leves mejorías.

“Nos dijeron que había sufrido una cardiopatía por arritmia, lo que le ocasionó la muerte súbita. El pronóstico no es el mejor, no es nada favorable. Tiene un daño cerebral severo. Al principio estuvo en coma y nos dijeron que así podía quedar, no había nada que hacer”, precisó.