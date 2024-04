La carrera por el ascenso a la Premier League dio otro giro este sábado 13 de abril, ya que más equipos de la parte alta de la tabla de la Championship dejaron escapar puntos. Eso sí, la noticia buena para Colombia pasó por el alto nivel y buena presentación de Yáser Asprilla.

(Lea también: Premier League implementará medida que podría dejar a muchos en fuera de lugar)

Después de que el Leicester tropezara de nuevo con una derrota por 1-0 en Plymouth el viernes y de que el Leeds perdiera terreno al caer ante el Blackburn por el mismo resultado el sábado, el Ipswich tuvo la oportunidad de distanciarse en el fútbol inglés.

Pero el Ipswich tuvo que conformarse con un empate a 1-1 en casa ante el Middlesbrough. El reparto de puntos en Portman Road permite al Ipswich aventajar en un punto al Leicester.

Al Ipswich le quedan tres jornadas de liga por disputar, pero el Leicester tiene un partido menos.

Few things better than watching Yáser Asprilla play ⚽️. So close to an incredible goal here. Amazing feet amazing dribbling in tight spaces and a great shot that the goalie saves!! This kid is beyond special.

World class 💎

🇨🇴 🪄⚽️ pic.twitter.com/2FHl6lphqX

— Gabriel (@GespinaVelosa) April 13, 2024