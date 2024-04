El campeonato más poderoso del mundo sigue a la vanguardia en términos tecnológicos. Esta vez, la Premier League de Inglaterra aprobó con la unanimidad de sus 20 instituciones el fuera de lugar semiautomático, que ya había sido utilizado por la Fifa tanto en la Copa del Mundo masculina de Qatar 2022 como en la femenina de Australia-Nueva Zelanda 2023.

A partir de la temporada 2024-2025, se sumará a la Uefa Champions League, que ya inició con los cuartos de final, y a la Serie A italiana como las primeras competiciones en dar este avance que espera hacer más dinámicos los partidos de fútbol. “Se prevé que la tecnología estará lista para ser introducida después de una de las pausas internacionales de otoño”, anunció el comunicado.

A pesar de que no hayan revelado aún con qué socio tecnológico se implementará, ni la firma de algún contrato al respecto, se calcula que el fuera de lugar semiautomático ahorrará 31 segundos por cada decisión.

Premier League clubs have unanimously agreed to the introduction of Semi-Automated Offside Technology from next season

It will provide quicker placement of the virtual offside line and high-quality graphics to ensure an enhanced broadcast and stadium experience

— Premier League (@premierleague) April 11, 2024