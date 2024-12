En la cobertura de la Copa América en Estados Unidos, Andrea Guerrero y Ricardo Henao vivieron un curioso e hilarante momento en pleno directo, que se volvió viral entre los seguidores del fútbol y el periodismo deportivo.

Mientras ambos periodistas se encontraban en el icónico Gran Cañón del Colorado, en Arizona (ver mapa) , grabando para el canal, Ricardo cometió un pequeño error geográfico que desató la reacción de su compañera.

En medio de la grabación, Ricardo Henao se despidió diciendo: “Nos despedimos desde el cañón en Colorado”. Inmediatamente, Andrea Guerrero, con seriedad, no dudó en corregirlo, lanzando una frase que rápidamente captó la atención de los televidentes: “¡No, en Colorado no, idiota! Estamos en Arizona. Colorado es el río”. A lo que Ricardo, algo confundido, respondió: “¿Por qué?”.

Guerrero, visiblemente molesta por el calor extremo que estaban soportando en el lugar, no solo le corrigió el error, sino que, con tono sarcástico, agregó: “Bueno, apúrense que estoy a dos minutos de desmayarme por el calor”.

El divertido intercambio de palabras, que mostraba la cercanía y confianza entre ambos periodistas, rápidamente se hizo viral en el ‘Día de los inocentes’ del canal RCN.

La chispa de Andrea Guerrero y su rápida reacción ante el lapsus geográfico de Ricardo Henao causaron risas entre los fanáticos, quienes también pudieron percatarse de la incomodidad que ambos pasaban debido al intenso calor del desierto de Arizona.

Este incidente, que no se transmitió en plena Copa América, demostró que, a veces, la espontaneidad y el humor también tienen su lugar en el periodismo deportivo.

