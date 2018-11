View this post on Instagram

Debo confesarles que hoy tuve una prueba enorme; no pude ver el partido como cualquier hincha del @cucutaoficial, estuve al aire TODO el partido y lo veía en el celular; gracias a Dios conté con la complicidad de la producción de @espnfutbolclub @fabianvargas_6 y @guilloarango ; ellos me cubrían mientras yo saltaba en los goles y sinceramente no estaba concentrada como siempre. Éste fue el final del programa y no pude contenerme, no fui capaz de describir la emoción que estaba sintiendo porque regresamos a la A. Gracias mi doblementeglorioso; somos una tierra noble leal y valerosa! Te amo desde la cuna y para siempre…. GRACIAS EQUIPO, GRACIAS @lucas_pusineri