➡️➡️➡️ Hoy es un día en el que la ansiedad se apoderó de nosotros los hinchas motilones; es una sensación que ya había vivido y por eso te escribo esta carta mi doblementeglorioso @cucutaoficial … Uds son la voz de un pueblo que clama regresar a la A!!! Contigo siempre… hoy un homenaje a aquel equipo del 96 que siempre estará en mi corazón: Daniel Gómez, Orlando Rengifo, Arley Mina, Frank Rengifo, Alexander Becerra, Óscar Ortiz, Luis "liso" López, Óscar Alegre, Carlos Guerrero, Jorge Ramirez "gallegol" y Arnoldo Iguarán. Taggea a ese cucuteño que seguro se siente identificado con este amor… ➡️➡️➡️ Desliza➡️➡️➡️ #doblementegloriosocucutadeportivo