El periodista se despachó en ‘Planeta fútbol’, programa de Win Sports, donde dijo que el combinado ‘cafetero’ tuvo una presentación con fallas y “confusiones”, por lo que responsabilizó al entrenador y a sus dirigidos.

“Un punto obtenido así me da pena porque hubo muchos errores de los jugadores y del técnico, que se demoró en hacer los cambios y terminó con 3 delanteros estorbándose entre sí. Gracias a Dios en uno de los estorbos se terminó empatando el partido”, opinó.

Y enfatizó en que un resultado así no es para festejos rabiosos: “En Colombia convertimos los fracasos en éxitos, le hacemos desfile a la eliminación del Mundial de Rusia y sé que esto se va a celebrar”.

Además, recalcó que la Selección Colombia careció de líderes dentro de la cancha, algo que según él sí tuvo Chile y que es necesario en la Eliminatoria suramericana.

Finalmente, Carlos Antonio Vélez destacó los pecados del elenco dirigido por el portugués Carlos Queiroz:

“Deja mal sabor la manera en la que se consiguió el empate porque hubo 29 minutos buenos y de resto, caos y confusión. No corrieron todos, no marcaron todos, ni jugaron todos, el equipo apareció a pedazos y eso no está bien”.

Colombia abrió el marcador con Jéfferson Lerma (7′). Arturo Vidal (38′, de penalti) y Alexis Sánchez (41′) le dieron la vuelta al resultado transitoriamente. Mientras que Falcao García anotó el 2-2 definitivo con un gol salvador en el tiempo de adición del segundo tiempo.

