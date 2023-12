Este domingo 10 de diciembre, la ‘Tricolor’ se verá las caras ante su similar de Venezuela en un compromiso amistoso que no hace parte de una fecha Fifa oficial. Este se jugará en el DRV PNK Stadium, casa del Inter Miami, desde las 6:00 de la tarde (hora en Colombia).

Para dicho duelo, el técnico Néstor Lorenzo sorprendió con una convocatoria alterna a la que oficialmente hace, ya que incluyó a varios jugadores que tendrán su primera experiencia con el combinado nacional.

Pero aunque que no estén los principales nombres que integran la Selección, no deja de ser una convocatoria con jugadores importantes, tales como David Ospina, Roger Martínez, David Mackalister Silva, que fácilmente pueden ser tenidos en cuenta para partidos oficiales.

Sin embargo, todo parece indicar que el juego será ante la selección Sub-23 de Venezuela, categoría que quizá no está al nivel de lo que necesitan los colombianos para foguearse en el en torno de selecciones.

Así lo confirmó el periodista César Augusto Londoño, quien en su cuenta de X (antes Twitter) mencionó que el partido no será Fifa clase A.

Descache total de la Federación, el amistoso de la @FCFSeleccionCol del 10 de diciembre es ante la selección sub-23 de Venezuela, el partido no es oficial FIFA clase A. La selección Colombia de mayores no se puede feriar ante rivales que no sean de mayores. Error

— Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) December 6, 2023