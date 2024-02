América de Cali ha tenido un inicio de año bastante movido, dado que los fichajes han sido un tema que no se ha administrado bien y por eso es que las directivas les crearon falsas expectativas a los hinchas.

Por ejemplo, pese a que nueve fichajes sí se concretaron, el jugador Arturo Vidal y el técnico Ricardo Gareca no y por eso es que hubo molestia en estos primeros días de 2024.

Sin embargo, pese a que el argentino no llegó, igual la nueva presidenta del equipo, Marcela Gómez, tomó la decisión de sacar de su puesto al técnico Lucas González para contratar a César Farías, un hecho que muchos no entendieron porque, más allá de que no tuvo un gran rendimiento en los cuadrangulares, igual estaba comenzando un proceso que prometía muchos éxitos.

Cuál era el plan con Lucas González en América de Cali

Ahora, la idea de trabajo con González, según confirmó el mismo entrenador, no era que solo estuviera por solo seis meses, sino que dirigiera al equipo por muchos años para tener un proceso tan exitoso como el que se vio en River Plate de Argentina.

En diálogo con el ‘Súper combo RCN’ de la ciudad de Cali, el exentrenador del equipo vallecaucano dijo: Don Tulio Gómez quería que yo estuviera 10 años en el América de Cali. Quería un proyecto como el de Marcelo Gallardo en River Plate, que fue muy exitoso”.

Y agregó: “Sin embargo, pese a que nosotros queríamos seguir en el proceso, la idea de Marcela Gómez es conseguir títulos de inmediato y creía que con nosotros no lo iba a lograr“.

Finalmente, aseguró que como no les habían dicho nada acerca de su salida o la del presidente anterior, Mauricio Romero, ellos formaron el equipo basándose en sus necesidades y gustos, pero al final ese trabajo fue en vano porque casi todos salieron de sus posiciones.

Cómo le ha ido a César Farías al frente del América

Por lo pronto, la idea de la nueva presidenta no ha salido de la mejor manera, dado que de los cinco partidos que se han jugado en el campeonato, Farías ha dirigido cuatro y ha tenido una cifra de dos victorias y dos derrotas, por lo que los hinchas aún no están muy convencidos.

