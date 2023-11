América de Cali ya piensa en 2024, el equipo dirigido por Lucas González quedó eliminado de los cuadrangulares tras perder los primeros tres compromisos de la instancia definitiva de la Liga; cayendo contra Independiente Medellín, Millonarios y Atlético Nacional.

Asimismo, estos resultados impactaron en la fanaticada ‘escarlata’, la cual durante los ‘todos contra todos’ festejó cada triunfo. No obstante, la realidad de las derrotas en las semifinales ‘clavó una estaca en el corazón’ de los seguidores americanos; quienes están molestos por no conseguir tan siquiera jugar la final.

No obstante, para el 2024 se van a reiniciar las competencias y con el balance del año, para la siguiente temporada el América de Cali tendrá torneo internacional, ya sea Copa Sudamericana o Copa Libertadores; todo depende de cómo termine en la reclasificación el club ‘escarlata’.

América para el 2024

A su vez, una de las posibles bajas de los rojos es la no renovación de Facundo Suárez. El delantero argentino bajó drásticamente su promedio de gol tras una lesión que sufrió a mitad de año, por ende, no sería tenido en cuenta por el profesor; razón por la que su renovación no sería efectiva.

En respuesta a dicha baja, ha empezado a retumbar el nombre de Tomás Ángel para el América. El joven delantero, canterano de Atlético Nacional y ser referenciado como uno de los hijos del histórico Juan Pablo Ángel, no renovaría con los ‘verdolagas’.

Justamente por esa razón, el atacante de la Selección Colombia Sub-20, ficharía por los ‘escarlatas’ como jugador libre. Esto se suma a la polémica que existió semanas atrás, donde el hermano de Tomás Ángel, Gerónimo Ángel, señaló que el club verde de Medellín le estaría imponiendo condiciones injustas para renovar.

Dicha afirmación fue desmentida por la directiva de Nacional. Sin embargo, esto le dejaría el camino libre al América. Más aún, sabiendo que Lucas González conoce al delantero paisa tras haber estado un tiempo a cargo de las inferiores de los ‘verdolagas’.

