Este jueves 25 de enero, un día después de que el conjunto ‘Embajador’ consiguiera su segundo título de Superliga al vencer al Junior de Barranquilla, el periodista deportivo comentó una situación que protagonizó el arquero guajiro y que pasó desapercibida para muchos.

Según lo comentado por el manizaleño en el programa ‘El Pulso del Fútbol’, de Caracol Radio, todo ocurrió al momento de la celebración, justo cuando Mackalister Silva fue a levantar el trofeo de campeón.

“Viene la celebración. Está la tarima de la Dimayor con los avisos de BetPlay y van todos los jugadores, va Montero, que se para en la mitad, y cuando llegan todos a festejar con las serpentinas, el fuego y todo lo que normalmente acompaña la celebración, Montero se retira por detrás del grupo”, mencionó Londoño.

Acá, el el momento en el que lo aseguró:

Pero allí no quedó todo, pues hubo un detalle que podría ser mal visto, ya que se quitó la medalla de campeón que colgaba en su cuello.

“Se quita la medalla, se la entrega a Gamero y se va de la celebración”, agregó el periodista.

De hecho, José Alberto Ortiz —quien también estaba en el espacio radial— dio su opinión al respecto asegurando que podría entenderse como que el arquero no quería estar en la celebración.

“Es un gesto de que no quiere estar en la fiesta, a menos de haya un agradecimiento al técnico, pero así como me lo cuenta es decir como ‘no quiero estar en esta fiesta, listo, festejen ustedes porque yo no tengo nada más que hacer aquí”, mencionó el comunicador.

Por último, César Augusto trató de entender lo sucedido y no dudó en que, pase lo que pase, el guardameta va a cumplir su contrato con Millonarios.

“Yo no quiero pensar mal, no quiero irme más allá de lo norma. Entiendo que Montero es un absoluto profesional y que, así se quede a regañadientes, va a cumplir a cabalidad como profesional que es”, concluyó.

Acá, el video que muestra a lo que hizo referencia César Augusto Londoño:

Millonarios celebra, pero no puedo dejar de ver este video. Álvaro Montero espera que Mackalister levante el título, luego se retira lentamente, se quita la medalla y saluda a Gamero. Ojalá no vaya 🥲 pic.twitter.com/JEzi0PLukI — Daniel Felipe Molina (@pipemolo) January 25, 2024

